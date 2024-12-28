Окупанти зізнались у дефіциті лікарів на ТОТ Запорізької області

Медичні працівники. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях у Запорізькій області не вистачає медиків. У цьому зізнались самі ж окупанти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву в Telegram у суботу, 28 грудня.

Читайте також:

Ситуація з лікарями на окупованих територіях

Більшість українських лікарів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, відмовляються співпрацювати з ворогом. Через це виник значний кадровий дефіцит, який окупанти не можуть подолати.

"Окупаційна адміністрація намагалася переконати лікарів із РФ переїхати на ТОТ, обіцяючи житло в оселях українців, які були змушені виїхати. Проте навіть ці "умови" не приваблюють: медики розуміють, що їхня кар'єра тут тимчасова, як і присутність росіян", — заявили у Центрі національного спротиву.

Повідомлення про дефіцит лікарів на ТОТ. Фото: скриншот

До прикладу, минулого року на тимчасово окуповані території переїхало лише 40 лікарів. Це значно менше, ніж розраховували в Кремлі, і свідчить про провал окупаційної політики.

Нагадаємо, росіяни почали депортувати українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про тих людей, родичі яких служать в ЗСУ.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, який вигляд має місто сьогодні. Місто вже третій рік перебуває в російській окупації.