Оккупанты признались в дефиците врачей на ВОТ Запорожской области

Медицинские работники. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях в Запорожской области не хватает медиков. В этом признались сами же оккупанты.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram в субботу, 28 декабря.

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Ситуация с врачами на оккупированных территориях

Большинство украинских врачей, которые остались на временно оккупированных территориях, отказываются сотрудничать с врагом. Из-за этого возник значительный кадровый дефицит, который оккупанты не могут преодолеть.

"Оккупационная администрация пыталась убедить врачей из РФ переехать на ВОТ, обещая жилье в домах украинцев, которые были вынуждены уехать. Однако даже эти "условия" не привлекают: медики понимают, что их карьера здесь временная, как и присутствие россиян", — заявили в Центре национального сопротивления.

Сообщение о дефиците врачей на ВОТ. Фото: скриншот

К примеру, в прошлом году на временно оккупированные территории переехало всего 40 врачей. Это значительно меньше, чем рассчитывали в Кремле, и свидетельствует о провале оккупационной политики.

Напомним, россияне начали депортировать украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях. Речь идет о тех людях, родственники которых служат в ВСУ.

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