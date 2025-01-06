Оккупанты запускают реестр для украинцев без паспортов РФ — детали

Временно оккупированный Мариуполь. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях заработает реестр, в который будут вносить украинцев без паспортов России. Враг запускает его 5 февраля.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В официальной преамбуле указано, что в реестр включают иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в России и подлежат депортации. Однако в случае с временно оккупированными территориями это фактически касается украинцев, которые не имеют вражеского паспорта.

"В случае внесения в реестр украинцы должны или выехать из родного края, или получить правовое основание для проживания. Также жителям ВОТ без красной макулатуры запретят пользоваться банками, регистрировать недвижимость, управлять транспортом, жениться", — говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что это очередной элемент принуждения, чтобы юридически закрепить за украинцами статус граждан "империи".

Напомним, оккупанты планируют организовать незаконные выборы на захваченных территориях Украины, используя для этого специально созданный чат-бот.

Также на временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается нехватка медицинских работников.