Третья годовщина войны — сколько территорий потеряла Украина

Украинские военные едут на танке во время наступления России в селе Торское Донецкой области в декабре 2022 года. Фото: Reuters

Ровно три года назад, 24 февраля 2022 года, украинцы содрогнулись от взрывов и сирен. Кто-то проснулся от звуков российской техники, которая наступала на города. Кто-то услышал гул авиации врага. События того утра помнит каждый украинец. Россияне начали наступление сразу с нескольких направлений и надеялись на молниеносный успех. Украинские города по их расчетам должны были упасть будто карточные домики. Но оккупанты получили сопротивление, на которое не надеялись. Откровенно говоря, на это, пожалуй, не надеялся никто в мире.

Новини.LIVE рассказывают о том, сколько территорий Украины удалось оккупировать россиянам и чего ждать дальше.

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Сколько территорий Украины сейчас оккупировано

Российский диктатор Путин около четырех часов утра 24 февраля 2022 года объявил о начале так называемой "специальной военной операции". Уже через несколько минут Украину начали атаковать. Россияне наносили ракетные удары по всей территории. Оккупанты начали наступление на Украину, зайдя из России, Беларуси и временно оккупированного Крыма.

Взять Киев за три дня, как тогда грозились россияне, у них не получилось. Несмотря на это Украина действительно потеряла значительную часть территорий в начале большой войны. Россияне оккупировали Мелитополь, Бердянск и Энергодар в Запорожской области. Захватили и украинский Херсон. Под контроль россиян перешли Купянск и Балаклея в Харьковской области. Оккупанты начали блокаду Мариуполя.

Ряд населенных пунктов россияне оккупировали на востоке Украины. Кроме того, пытались взять Сумы и Чернигов. Бои продолжались в Бородянке, Ворзеле, Буче и других населенных пунктах Киевской области.

По состоянию на март 2022 года, то есть примерно через месяц после начала полномасштабного вторжения, россияне оккупировали почти 19% украинской территории. В эту цифру входит и населенные пункты, которые оккупировали с 2014 года.

Несмотря на успех россиян в начале большой войны, украинские Силы обороны начали отвечать врагу с бешеной силой. Уже в начале апреля 2022 года оккупантов выбили из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки, Мотыжина и других населенных пунктов Киевщины вплоть до северной границы. Кроме того, россияне вышли из Черниговской и Сумской области и были оттеснены от Харькова.

Летом 2022 года украинский город Мариуполь полностью оккупируют россияне. Там шли ожесточенные бои и погибли тысячи мирных жителей. Город стал призраком. Об "Азовстали" тогда узнал весь мир. Именно на этом заводе до последнего держали оборону украинские бойцы.

По состоянию на конец лета 2022 года под контролем России находилось более 13% украинской территории.

Украина начала масштабное контрнаступление осенью 2022 года. Защитники освободили Изюм, Балаклею, Волчанск и Купянск на Харьковщине. В течение всего шести дней украинская армия смогла отбить более 300 населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях. Позже, в октябре, освободили город Лиман в Донецкой области.

Оккупированный Херсон вернули под контроль Украины в ноябре. Кроме того, освободили населенные пункты на правом берегу Днепра. Все помнят кадры того, как херсонцы встречали украинских военных со слезами на глазах и объятиями.

Уже в 2023 году едва ли не основной целью россиян стал город Бахмут в Донецкой области. За него продолжались долгие и изнурительные бои. Украинские бойцы должны были сдерживать врага, силы которого в большинстве состояли из ЧВК "Вагнер". Это были заключенные из российских колоний. В мае 2023 года Бахмут захватили россияне. Кроме того, в 2023 году были оккупированы Соледар, Берховка, Красная Гора и Ягодное.

Вооруженные силы Украины начали наступление на россиян на юге Донецкой области и в Запорожской области. Тогда освободили ряд населенных пунктов, среди которых — Нескучное, Благодатное, Сторожевое, Макаровка, Роботино в Запорожье. Также Украина летом 2023 года вернула Урожайное, Ровнополь и Старомайорское в Донецкой области. Всего тогда освободили около 243 квадратных километров украинских территорий.

Однако такого блестящего контрнаступления в 2023 году, как в предыдущем году не произошло. На это был ряд причин и основной аналитики называют мощные укрепления, которые построили россияне.

По состоянию на август 2023 года Россия контролировала более 11% территории Украины. Речь идет и о территории, которую оккупировали еще с 2014 года.

В начале 2024 года россияне оккупировали Авдеевку. Жестокие бои за город шли долгое время. Россияне перебросили на это направление огромные силы — около 40 тысяч оккупантов. Украинские военные защищали город до последнего. В феврале Авдеевку полностью оккупировали россияне. В марте российская армия захватила Тоненькое и вышла к Семеновке.

В апреле 2024 года россияне оккупировали Очеретино. Это был важный логистический центр для ВСУ, поскольку через него проходила железнодорожная линия на Покровск. В мае россияне снова попытались наступать на Харьковщину. Однако самой глубокой точкой их продвижения было около 10 километров. К концу весны темпы российского наступления на Харьковщине существенно затормозились.

Осенью 2024 года россияне оккупировали Селидово и Угледар в Донецкой области. Также захватили Вознесенку и Сонцовку вблизи Курахово.

Стоит отметить, что Россия хоть и медленно, но оккупировала населенные пункты Украины в течение всего этого времени. Похоже, враг выбрал метод истощения и решил "не спешить".

По оценкам ISW, российские войска по состоянию на ноябрь 2024 года оккупировали примерно 99% Луганской области, 66% Донецкой области и по 73% Запорожской и Херсонской областей.

После ноября и по сей день продвижение России замедлилось. По информации аналитиков, российским войскам понадобилось более двух лет, чтобы захватить остальную часть Донецкой области, учитывая темпы их продвижения.

Оккупация территорий самой России

Россияне, пытаясь оккупировать территории Украины, потеряли часть своих земель. В августе 2024 года украинские войска ошеломили всех молниеносным наступлением на Курскую область. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию самой России.

Основной целью Курской операции, по информации Генштаба ВСУ, стало недопущение нового наступления россиян в Сумской и Харьковской областях. По состоянию на февраль 2025 года россияне потеряли там более 40 тысяч военных (ранеными и убитыми).

РФ несмотря на то, что бросила на Курскую область собственные значительные силы, привлекла и бойцов КНДР. Северная Корея направила туда около собственных военнослужащих. Их потери составили около 4 тысяч человек. После этого подразделения из КНДР отвели с линии фронта.

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 5 февраля враг потерял на Курщине:

131 танк,

689 боевых бронированных машин,

386 артиллерийских систем,

12 единиц РСЗО,

12 средств ПВО,

1 самолет,

3 вертолета,

931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,

1164 единицы автомобильной техники,

34 единицы специальной техники.

Украинские военные смогли взять в Курской области в плен более 900 российских военных. Это существенно пополнило обменный фонд. Курская наступательная операция пока продолжается. Украинские защитники и в дальнейшем удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в России. Кроме того, в феврале 2025 года ВСУ начали новую волну наступления на РФ.

Война в Украине — что будет дальше

Сейчас россияне продолжают давить на украинские Силы обороны на разных направлениях. Вероятно, Украина может понести еще большие потери из-за истощения и недостатка личного состава, или же как в 2022 году — поразить всех молниеносным успехом. Однако для этого нужны ресурсы — как человеческие, так и в виде оружия и финансов.

Сейчас ситуация относительно войны в Украине стала значительно более напряженной. С приходом к власти в США Дональда Трампа встал вопрос в том, до сих пор ли на стороне Украины стоит ее крупнейший союзник.

Дональд Трамп еще во время избирательной кампании отмечал, что быстро завершит войну в Украине. В феврале 2025 года представители республиканца встретились с помощниками Путина. После этого Трамп шокировал и Украину, и союзников громкими заявлениями. Они касались и "нелегитимности" Президента Украины Владимира Зеленского, и лояльности к РФ. Трамп, похоже, изменил курс Соединенных Штатов Америки на 360°.

Европейские политики серьезно обеспокоились тем, что Трамп дружественный к Путину и склоняет Украину чуть ли не к капитуляции. Партнеры неоднократно заявляли о том, что необходимо срочно создать собственный план действий, без участия США, по войне Украины. Параллельно с этим ЕС объявил об одном из крупнейших пакетов помощи для нашего государства.

По информации СМИ, Великобритания, Франция и еще некоторые государства-партнеры начали тайно обсуждать возможность отправки своих войск в Украину в качестве миротворцев. Зеленский же отметил, что пришло время для создания Вооруженных сил Европы. Украина требует завершения войны на справедливых условиях и с гарантиями безопасности.

Вопрос переговоров и окончания войны в Украине сейчас обострился, как никогда раньше. Несмотря на это фронт не стоит на месте. Продолжаются постоянные бои. Россияне пытаются продвинуться, а украинские военные дают мощные ответы.

Напомним, мы также проанализировали армии и вооружение России и НАТО. Выяснили, кто может стать мощнее на поле боя и нападет ли РФ на Альянс.

Американский генерал Дэвид Петреус заявил, что мир в будущем будет называть украинцев величайшим поколением. Он отметил, что именно ВСУ смогли дать отпор кровавым планам Путина.