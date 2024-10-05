Третя штурмова бригада показала знищення окупантів FPV-дронами

Ворожа вантажівка з піхотою за мить до атаки FPV-дроном ЗСУ. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують винищувати російських загарбників. Українські захисники показали, як на Харківщині вони ефектно підірвали FPV-дронами техніку та військових російської армії.

Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади.

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Військова показали, як FPV-дронами знищили сім вантажівок російських військ та іншу техніку. В одній зі знищених машин перебувала піхота противника.

Крім того, під атакою опинився й броньовик "Тайфун-К" та МТ-ЛБ (транспортер або тягач артилерії).

БПЗ Тайфун-К окупантів. Фото: скриншот

Знищення логістики російської армії бійці Третьої штурмової бригади здійснили на околицях Харківської області.

Вантажівка російських військ. Фото: скриншот

"Нічні околиці Харківщини. Криємо шляхи підвозу БК і піхоти противника у відео підрозділу "FATUM" з Протитанкового батальйону", — прокоментували допис у пресслужбі.

Нагадаємо, сьогодні також бійці Третьої штурмової бригади показали ефектні бої на Харківщині, під час яких вдалося відбити пункт спостереження.

Також у Третій штурмовій бригаді показали, як російські війська провально намагались йти в наступ у Харківській області — окупанта взяли в полон.