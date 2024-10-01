Третя штурмова бригада показала відео штурму у Харківській області

Бійці Третьої штурмової бригади. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади показали, як наступають на російські війська у Харківській області. Українським військовим вдалося взяти в полон окупанта.

Відео опублікувала пресслужба 3 ОШБр.

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Українські захисники показали епізод штурмових дій на Харківщині. Відео записане "від першої особи" — камера була на одному з бійців. На кадрах видно та чутно потужні вибухи, військові оперативно дають команди та зачищають посадки. У бій пішла 3-тя рота 1-го механічного батальйону.

Також українським військовим вдалося взяти в полон російського окупанта. Той мав поранення та просив не вбивати. Натомість розповів скільки російських військових залишилось та де вони можуть перебувати.

"Під час зачистки в одній із нір знайшли окупанта, який видав усе про свій особовий склад", — розповіли бійці.

Бійці 3 ОШБр роблять зачитку позицій окупантів. Фото: скриншот

Яка ситуація на фронті у Харківській області

Згідно з останнім зведенням Генштабу ЗСУ станом на 1 жовтня лише на Харківському напрямку росіяни 16 разів атакували біля Бургуватки, Стариці, Тихого та Вовчанська. Чотири бойових зіткнення триває. Тим часом на Куп’янському напрямку ворог протягом дня 23 рази намагався просунутися до позицій ЗСУ неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого, триває сім боєзіткнень.

Нагадаємо, нещодавно у Третій штурмовій бригаді показали, як їм ефектно вдалося відбити наступ РФ на Харківщині.

Також бійці 46 ОАеМБр показали, як зустріли дронами ворожу техніку та військових, які намагалися йти в штурм.