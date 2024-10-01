Третья штурмовая бригада показала видео штурма в Харьковской области

Бойцы Третьей штурмовой бригады. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как наступают на российские войска в Харьковской области. Украинским военным удалось взять в плен оккупанта.

Видео опубликовала прессслужба 3 ОШБр.

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Украинские защитники показали эпизод штурмовых действий в Харьковской области. Видео записано "от первого лица" — камера была на одном из бойцов. На кадрах видны и слышны мощные взрывы, военные оперативно дают команды и зачищают посадки. В бой пошла 3-я рота 1-го механического батальона.

Также украинским военным удалось взять в плен российского оккупанта. Тот был ранен и просил не убивать. Зато рассказал сколько русских военных осталось и где они могут находиться.

"Во время зачистки в одной из нор нашли оккупанта, который выдал все о своем личном составе", — рассказали бойцы.

Бойцы 3 ОШБр делают зачитку позиций окупантов. Фото: скриншот

Какая ситуация на фронте в Харьковской области

Согласно последнему сведению Генштаба ВСУ по состоянию на 1 октября только на Харьковском направлении россияне 16 раз атаковали возле Бурговатки, Старицы, Тихого и Волчанская. Четыре боевых столкновения продолжаются. Между тем на Купянском направлении враг в течение дня 23 раза пытался продвинуться к позициям ВСУ недалеко от Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого, продолжается семь боеприкосновений.

Напомним, недавно в Третьей штурмовой бригаде показали, как им эффектно удалось отразить наступление РФ на Харьковщине.

Также бойцы 46 ОАэмбр показали, как встретили дронами вражескую технику и военных, которые пытались идти в штурм.