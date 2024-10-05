Бої Третьої штурмової бригади — відео зачистки на Харківщині

Третя штурмова бригада показала ефектні бої на Харківщині
Бійці Третьої штурмової бригади показали, як відбили спостережний пункт на Харківщині. Росіяни здійснили хімічну атаку та почали штурм, проте отримали потужну відповідь від українських захисників.
Відео з боями опублікували у Telegram-каналі Третьої штурмової бригади.
Довели окупанта до самогубства
Російські війська здійснили хімічну атаку на бійців та почали атакувати, але отримали відсіч від підрозділів Третьої штурмової бригади.
Для цього українські захисники використали безпілотники. Противники були атаковані скидами та FPV-дронами, а штурмові групи вели ближній бій на землі.
Один із російських військових вирішив покінчити життя самогубством пострілом в голову після поразки на фронті. Бійцям Третьої штурмової бригади вдалося ліквідувати російську піхоту та знищити позиції.
Нагадаємо, з'явилося відео з дрона, як бійці "Холодного Яру" знищили ворожий склад БК. Також з'явився відеозапис, як українські бійці вдарили "дроном-драконом" окупантів біля Новоторецька.
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