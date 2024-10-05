Бої Третьої штурмової бригади — відео зачистки на Харківщині

Російський окупант. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади показали, як відбили спостережний пункт на Харківщині. Росіяни здійснили хімічну атаку та почали штурм, проте отримали потужну відповідь від українських захисників.

Відео з боями опублікували у Telegram-каналі Третьої штурмової бригади.

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Російські війська здійснили хімічну атаку на бійців та почали атакувати, але отримали відсіч від підрозділів Третьої штурмової бригади.

Бої на позиції. Фото: скриншот

Для цього українські захисники використали безпілотники. Противники були атаковані скидами та FPV-дронами, а штурмові групи вели ближній бій на землі.

Бої піхоти. Фото: скриншот

Один із російських військових вирішив покінчити життя самогубством пострілом в голову після поразки на фронті. Бійцям Третьої штурмової бригади вдалося ліквідувати російську піхоту та знищити позиції.

Вибух від FPV-дрона. Фото: скриншот

Нагадаємо, з'явилося відео з дрона, як бійці "Холодного Яру" знищили ворожий склад БК. Також з'явився відеозапис, як українські бійці вдарили "дроном-драконом" окупантів біля Новоторецька.