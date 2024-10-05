Бои Третьей штурмовой бригады — видео зачистки на Харьковщине

Российский оккупант. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как отбили наблюдательный пункт на Харьковщине. Россияне совершили химическую атаку и начали штурм, однако получили мощный ответ от украинских защитников.

Видео с боями опубликовали в Telegram-канале Третьей штурмовой бригады.

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Российские войска совершили химическую атаку на бойцов и начали атаковать, однако получили отпор от подразделений Третьей штурмовой бригады.

Бои на позиции. Фото: скриншот

Для этого украинские защитники использовали беспилотников. Противники были атакованы сбросами и FPV-дронами, а штурмовые группы вели ближний бой на земле.

Бои пехоты. Фото: скриншот

Один из российских военных решил покончить жизнь самоубийством выстрелом в голову после поражения на фронте. Бойцам Третьей штурмовой бригады удалось ликвидировать российскую пехоту и уничтожить позиции.

Взрыв от FPV-дрона. Фото: скриншот

Напомним, появилось видео с дрона, как бойцы "Холодного Яра" уничтожили вражеский склад БК. Также появилась видеозапись, как украинские бойцы ударили "дроном-драконом" оккупантов возле Новоторецка.