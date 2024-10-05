Третья штурмовая бригада показала уничтожение оккупантов FPV-дронами

Вражеский грузовик с пехотой за мгновение до атаки FPV-дроном ВСУ. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают истреблять российских захватчиков. Украинские защитники показали, как в Харьковской области они эффектно взорвали FPV-дронами технику и военных российской армии.

Видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады.

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Военная показали, как FPV-дроны уничтожили семь грузовиков российских войск и другую технику. В одной из уничтоженных машин находилась пехота противника.

Кроме того, под атакой оказался и броневик "Тайфун-К" и МТ-ЛБ (транспортер или тягач артиллерии).

БПЗ Тайфун-К оккупантов. Фото: скриншот

Уничтожение логистики российской армии бойцы Третьей штурмовой бригады совершили в окрестностях Харьковской области.

Грузовик российских войск. Фото: скриншот

"Ночные окрестности Харьковщины. Кроем пути подвоза БК и пехоты противника в видео подразделения "FATUM" из Противотанкового батальона", — прокомментировали сообщение в пресс-службе.

Напомним, сегодня также бойцы Третьей штурмовой бригады показали эффектные бои в Харьковской области, во время которых удалось отразить пункт наблюдения.

Также в Третьей штурмовой бригаде показали, как российские войска провально пытались идти в наступление в Харьковской области — оккупанта взяли в плен.