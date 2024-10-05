Ситуація на гарячих напрямках фронту — зведення Генштабу 5 жовтня

Український військовослужбовець несе 155-мм снаряд. Фото: REUTERS/Stringer

Росіяни продовжують штурми на кількох напрямках фронту. Лише впродовж доби окупанти завдали 82 авіаудари та понад 4400 обстрілів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Які населені пункти атакувала Росія за добу

Загалом впродовж минулої доби зафіксували 159 бойових зіткнень. Під атакою опинилися населені пункти: Степне, Ободи, Білокопитове, Яструбине, Павлівка, Бондарівщина, Мирлоги, Катеринівка, Харків, Вовчанськ, Білаші, Глушківка, Надія, Ізюмське, Зарічне, Озерне, Лиман, Закітне, Переїзне, Різниківка, Юрківка, Часів Яр, Торецьк, Катеринівка, Покровськ, Селидове, Велика Новосілка, Нестерянка, Кушугум та Степногірськ.

ЗСУ вдалося атакувати вісім районів зосередження військової техніки, озброєння та особового складу противника. Також вдалося знищити засіб протиповітряної оборони, один артилерійський засіб на вогневій позиції, три пункти управління, один пункт управління БпЛА та одну РЛС загарбників.

Окупанти посилено штурмують кілька напрямків

Тим часом ворог продовжує проводити наступальні та штурмові дії. Зокрема, на Харківському напрямку сталося чотири бойові зіткнення, а на Куп'янському кількість атак за добу збільшилась до 22.

ЗСУ вдалося зупинити 15 атак окупантів на Лиманському напрямку та три на Сіверському.

На Краматорському напрямку росіяни намагалися з допомогою авіації просунутися у Часовому Яру, Калинівці, Ступочках та Андріївці. ЗСУ відбили там дев'ять спроб противника прорвати оборону.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 15 ворожих штурмів, а на Курахівському напрямку Сили оборони зупинили російські атаки поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Також відбулося чотири бойові зіткнення на Оріхівському напрямку. Тим часом на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка не змінилась. Противник не формує наступального угруповування.

Нагадаємо, аналітики порахували, що для штурму та захоплення Вугледару Росія за два роки втратила вчетверо рази більше військ, ніж за десять років війни у Чечні.

Тим часом у Генпрокуратурі назвали кількість українських військових, яких стратили росіяни. Також стало відомо, що у ніч проти 3 жовтня українські безпілотники вдарили по російському аеродрому "Борисоглебськ", що знаходиться на відстані 300 км від кордону України.