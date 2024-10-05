Ситуация на горячих направлениях фронта – возведение Генштаба 5 октября

Украинский военнослужащий несет 155 мм снаряд. Фото: REUTERS/Stringer

Россияне продолжают штурмы на нескольких направлениях фронта. Только за сутки оккупанты нанесли 82 авиаудара и более 4400 обстрелов.

Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ.

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Какие населенные пункты атаковала Россия за сутки

Всего за прошедшие сутки зафиксировали 159 боевых столкновений. Под атакой оказались населенные пункты: Степное, Обода, Белокопытово, Яструбино, Павловка, Бондаревщина, Мирлоги, Екатериновка, Харьков, Волчанск, Билаши, Глушковка, Надежда, Изюмское, Заречное, Озерное, Лиман, Закотное, Переездное, Резников , Торецк, Екатериновка, Покровск, Селидово, Большая Новоселка, Нестерянка, Кушугум и Степногорск.

ВСУ удалось атаковать восемь районов сосредоточения военной техники, вооружения и личного состава противника. Также удалось уничтожить средство противовоздушной обороны, одно артиллерийское средство на огневой позиции, три пункта управления, один пункт управления БпЛА и один РЛС захватчиков.

Оккупанты усиленно штурмуют несколько направлений

Тем временем враг продолжает проводить наступательные и штурмовые действия. В частности, на Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения, а на Купянском количество атак за сутки увеличилось до 22.

ВСУ удалось остановить 15 атак оккупантов на Лиманском направлении и три на Северском.

На Краматорском направлении россияне пытались с помощью авиации продвинуться в Часовом Яру, Калиновке, Ступочках и Андреевке. ВСУ отразили там девять попыток противника прорвать оборону.

На Покровском направлении ВСУ отразили 15 вражеских штурмов, а на Кураховском направлении Силы обороны остановили российские атаки вблизи Цукуриного, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявленки, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также произошло четыре боевых столкновения на Ореховском направлении. Между тем, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не изменилась. Противник не формирует наступательную группировку.

Напомним, аналитики посчитали, что для штурма и захвата Угледара Россия за два года потеряла в четыре раза больше войск, чем за десять лет войны в Чечне.

Тем временем в Генпрокуратуре назвали количество украинских военных, казненных россиянами. Также стало известно, что в ночь на 3 октября украинские беспилотники ударили по российскому аэродрому "Борисоглебск", который находится в 300 км от границы Украины.