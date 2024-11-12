Троє дітей загинули через обстріл Кривого Рогу

Рятувальники дістали тіло людини з-під завалів. Фото: ДСНС

З-під завалів будинку у Кривому Розі дістали тіла трьох дітей. Місто російська армія обстріляла ввечері 11 листопада.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у вівторок, 12 листопада.

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За словами Сергія Лисака, рятувальну операцію на місці удару завершили. З-під завалів будинку дістали тіла трьох дітей.

"Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей", — зазначив Лисак.

Пост Сергія Лисака про наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: скриншот

Обстріли Дніпропетровської області

За повідомленням начальника ОВА Сергія Лисака, в ніч на 12 листопада в області працювала ППО. В результаті атаки ніхто не постраждав.

"Неспокійним був ранок у Кам'янському районі. Туди агресор спрямував БпЛА", — зазначив Лисак.

Зранку окупанти поцілили по Нікополю. Застосували дрони-камікадзе. Пошкоджені адмінбудівля та СТО. Люди не постраждали.

Нагадаємо, армія РФ в ніч проти вівторка, 12 листопада, завдала ударів керованими авіаційними ракетами по Запорізькій області. Є влучання у житлових забудовах.

Російські військові атакували Миколаїв ударними дронами типу "Shahed-131/136". Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.