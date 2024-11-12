Троє дітей загинули через обстріл Кривого Рогу

Тіла трьох дітей дістали з-під завалів будинку у Кривому Розі
З-під завалів будинку у Кривому Розі дістали тіла трьох дітей. Місто російська армія обстріляла ввечері 11 листопада.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у вівторок, 12 листопада.
Під час обстрілу Кривого Рогу є жертви
За словами Сергія Лисака, рятувальну операцію на місці удару завершили. З-під завалів будинку дістали тіла трьох дітей.
"Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей", — зазначив Лисак.
Обстріли Дніпропетровської області
За повідомленням начальника ОВА Сергія Лисака, в ніч на 12 листопада в області працювала ППО. В результаті атаки ніхто не постраждав.
"Неспокійним був ранок у Кам'янському районі. Туди агресор спрямував БпЛА", — зазначив Лисак.
Зранку окупанти поцілили по Нікополю. Застосували дрони-камікадзе. Пошкоджені адмінбудівля та СТО. Люди не постраждали.
Нагадаємо, армія РФ в ніч проти вівторка, 12 листопада, завдала ударів керованими авіаційними ракетами по Запорізькій області. Є влучання у житлових забудовах.
Російські військові атакували Миколаїв ударними дронами типу "Shahed-131/136". Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
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