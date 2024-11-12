Трое детей погибли из-за обстрела Кривого Рога

Тела троих детей достали из-под завалов дома в Кривом Роге
Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тела троих детей. Город русская армия обстреляла вечером 11 ноября.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во вторник, 12 ноября.
В результате обстрела Кривого Рога есть жертвы
По словам Сергея Лысака, спасательную операцию на месте удара совершили. Из-под завалов дома извлекли тела троих детей.
"В целом во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека", — отметил Лысак.
Обстрелы Днепропетровской области
По сообщению начальника ОВА Сергея Лысака, в ночь на 12 ноября в области работала ПВО. В результате атаки никто не пострадал.
"Беспокойным было утро в Каменском районе. Туда агрессор направил БпЛА", — отметил Лысак.
Утром кафиры попали по Никополю. Применили дроны-камикадзе.
Повреждены админздание и СТО. Люди не пострадали.
Напомним, армия РФ в ночь на вторник, 12 ноября, нанесла удары управляемыми авиационными ракетами по Запорожской области. Есть попадания в жилых застройках.
Российские военные атаковали Николаев ударными дронами типа "Shahed-131/136". В результате атаки погибшие и пострадавшие.
Читайте Новини.LIVE!