Трое детей погибли из-за обстрела Кривого Рога

Спасатели извлекли тело человека из-под завалов. Фото: ГСЧС

Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тела троих детей. Город русская армия обстреляла вечером 11 ноября.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во вторник, 12 ноября.

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По словам Сергея Лысака, спасательную операцию на месте удара совершили. Из-под завалов дома извлекли тела троих детей.

"В целом во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека", — отметил Лысак.

Пост Сергея Лысака о последствиях обстрелов Кривого Рога. Фото: скриншот

Обстрелы Днепропетровской области

По сообщению начальника ОВА Сергея Лысака, в ночь на 12 ноября в области работала ПВО. В результате атаки никто не пострадал.

"Беспокойным было утро в Каменском районе. Туда агрессор направил БпЛА", — отметил Лысак.

Утром кафиры попали по Никополю. Применили дроны-камикадзе.

Повреждены админздание и СТО. Люди не пострадали.

Напомним, армия РФ в ночь на вторник, 12 ноября, нанесла удары управляемыми авиационными ракетами по Запорожской области. Есть попадания в жилых застройках.

Российские военные атаковали Николаев ударными дронами типа "Shahed-131/136". В результате атаки погибшие и пострадавшие.