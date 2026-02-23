Війна в Україні — що допомагає втримати наступ ворога

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Російські війська не змінили своєї тактики на фронті щодо таких міст, як Запоріжжя, Дніпро, Херсон і Харків. Однак українські військові стримують ворожий наступ.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Стримування наступу росіян на фронті

Зеленський розповів, що російський контингент, який задіяний у війні проти України, щомісяця скорочується на 8-10 тисяч осіб. Він зазначив, що армія РФ не змінила тактики щодо Запоріжжя, Дніпра, Херсона і Харкова, але на Сумському напрямку наразі не спостерігається можливостей для просування противника. Крім того, українські оборонці працюють, аби не допустити загострення на Чернігівському напрямку.

"Зараз головне все посилювати, поповнювати бригади. Трохи більше часу йде на тренування, але дуже хочеться, аби більш досвідчені та навчені військові потрапляли на фронт. Ми над усім цим працюємо", — сказав президент.

За його словами, зараз в пріоритеті нарощування спроможностей безпілотних підрозділів. Особливу увагу приділяють підготовці операторів дронів.

Окремо глава держави навів дані про втрати російської армії. За його словами, з грудня українські сили щомісяця знищують у середньому 30-35 тисяч російських військових — ідеться про загиблих і важко поранених, які не повертаються до строю. При цьому щомісячна мобілізація в Росії, за його оцінкою, становить близько 40–44 тисяч осіб, однак не всі вони потрапляють безпосередньо на передову.

Зеленський також додав, що ціна просування окупантів є високою, адже кожен кілометр коштує РФ близько 157 загиблих військових.

Яка ситуація на фронті

Бійці 57-а ОМРБр розповіли, що на Вовчанському напрямку Росія використовує найманців. Вони потрапляють у полон до українських воїнів і під час допитів кажуть, що це були їхні перші бойові завдання.

Водночас Михайло Федоров розкрив втрати особовоого складу окупантів у січні. За підрахунками міністра, Сили оборони ліквідували 30 тисяч російських військови. За його словами, стратегія України на полі бою працює.

А Олександр Сирський зазначив, що вперше з початку повномасштабної війни Росія не спроможна мобілізувати потрібну кількість людей, щоб перекрити втрати на фронті. Цьогоріч РФ мобілізувала 406 тисяч людей, а втратила 418 тисяч.