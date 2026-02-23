Наступление РФ на фронте — как ВСУ сдерживают штурмы врага

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Что касается Запорожья, Днепра, Херсона и Харькова, российские оккупанты не изменили своей тактики и пытаются наступать. Однако украинские военные сдерживают вражеские штурмы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Сдерживание наступления россиян на фронте

Зеленский рассказал, что российский контингент, который задействован в войне против Украины, ежемесячно сокращается на 8-10 тысяч человек. Он отметил, что армия РФ не изменила тактику в отношении Запорожья, Днепра, Херсона и Харькова, но на Сумском направлении пока не наблюдается возможностей для продвижения противника. Кроме того, украинские защитники работают, чтобы не допустить обострения на Черниговском направлении.

"Сейчас главное все усиливать, пополнять бригады. Немного больше времени уходит на тренировки, но очень хочется, чтобы более опытные и обученные военные попадали на фронт. Мы над всем этим работаем", — сказал президент.

По его словам, сейчас в приоритете наращивание возможностей беспилотных подразделений. Особое внимание уделяется подготовке операторов дронов.

Отдельно глава государства привел данные о потерях российской армии. По его словам, с декабря украинские силы ежемесячно уничтожают в среднем 30-35 тысяч российских военных — речь идет о погибших и тяжело раненых, которые не возвращаются в строй. При этом ежемесячная мобилизация в России, по его оценке, составляет около 40-44 тысяч человек, однако не все они попадают непосредственно на передовую.

Зеленский также добавил, что цена продвижения оккупантов является высокой, ведь каждый километр стоит РФ около 157 погибших военных.

Какова ситуация на фронте

Бойцы 57-й ОМРБр рассказали, что на Волчанском направлении Россия использует наемников. Они попадают в плен к украинским воинам и во время допросов говорят, что это были их первые боевые задачи.

В то же время Михаил Федоров раскрыл потери личного состава оккупантов в январе. По подсчетам министра, Силы обороны ликвидировали 30 тысяч российских военных. По его словам, стратегия Украины на поле боя работает.

А Александр Сырский отметил, что впервые с начала полномасштабной войны Россия не способна мобилизовать нужное количество людей, чтобы перекрыть потери на фронте. В этом году РФ мобилизовала 406 тысяч человек, а потеряла 418 тысяч.