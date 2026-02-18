Ситуация на Волчанском направлении — в 57-й ОМРБр заявили о наемниках, воюющих за РФ

Украинские военные на фронте. Фото иллюстративное: Facebook/AFUkraine

На Волчанском направлении украинские военные продолжают сдерживать врага. Россияне постоянно атакуют позиции ВСУ на этом участке фронта. Сейчас там также фиксируют присутствие иностранных наемников. Они воюют на стороне РФ.

Об этом сообщила пресс-секретарь 57-й ОМРБр Руслана Богдан в эфире Ранок.LIVE в среду, 18 февраля.

Что сейчас происходит на Волчанском направлении

Как отметила пресс-секретарь 57-й ОМРБр, РФ не жалеет свою живую силу на Волчанском направлении. Враг постоянно атакует украинские позиции даже в сильный холод и непогоду. Однако к такому развитию событий ВСУ были готовы.

"На Волчанском направлении все очень "пристреляно". Здесь открытая местность, соответственно продвинуться техникой россиянам трудно, поэтому в последнее время мы не фиксируем большое количество вражеской техники. Зато РФ использует квадроциклы, мотоциклы", — отметила пресс-секретарь.

Богдан добавляет, что на Волчанском направлении фиксируют наемников из других стран, которые попадают в плен к ВСУ. Во время допросов иностранцы утверждают, что это были только их первые боевые задачи.

"Это Африка преимущественно, но также Ближний восток. Также был пленный из Китая", — отмечает Богдан.

Пресс-секретарь отмечает, что россияне сдаются в плен, хотя и пытаются вести боевые действия до последнего. При этом большого сопротивления оккупанты не оказывают.

ВСУ наносят удары по РФ

Силы обороны Украины нанесли значительный ущерб врагу. Был поражен радиолокационный комплекс россиян "Небо-У", стоимостью около 100 миллионов долларов.

Также украинские военные атаковали арсенал хранения ракет в районе населенного пункта Котлубань Волгоградской области. Это одна из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии.