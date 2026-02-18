На Вовчанському напрямку за РФ воюють найманці з різних країн — речниця 57-ї ОМРБр

Українські військові на фронті. Фото ілюстративне: Facebook/AFUkraine

Українські військові продовжують стримувати ворога на Вовчанському напрямку. Російські атаки на цьому відтинку фронту відбуваються щодня. Зараз там фіксують найманців з інших країн, які воюють за Росію.

Про це повідомила речниця 57-ї ОМРБр Руслана Богдан в ефірі Ранок.LIVE у середу, 18 лютого.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація на Вовчанському напрямку

Як зазначила речниця 57-ї ОМРБр, ворог постійно поповнює запаси живої сили на Вовчанському напрямку. Попри негоду та холод РФ не перестає атакувати українські позиції. До такого розвитку подій ЗСУ були готові, наголошує Богдан.

"На Вовчанському напрямку все дуже "пристріляно". Тут відкрита місцевість, відповідно просунутися технікою росіянам важко, тому останнім часом ми не фіксуємо велику кількість ворожої техніки. Натомість РФ використовує квадроцикли, мотоцикли", — зазначила речниця.

Богдан додає, що на Вовчанському напрямку фіксують найманців з інших країн. Вони потрапляють у полон до українських воїнів. Під час допитів іноземці стверджують, що це були лише їхні перші бойові завдання.

"Це Африка переважно, але також Близький схід. Також був полонений з Китаю", — зазначає Богдан.

Речниця зауважує, що росіяни здаються в полон, хоча й намагаються вести бойові дії до останнього. При цьому великого спротиву окупанти не чинять.

Успіхи ЗСУ

Нещодавно українські військові уразили радіолокаційний комплекс росіян "Небо-У", який коштує близько 100 мільйонів доларів. Крім того, було атаковано й інші важливі об'єкти ворога.

Крім того, ЗСУ вдарили по арсеналу зберігання ракет на території РФ. Об'єкт був розташований у районі населеного пункту Котлубань Волгоградської області.