ПВО уничтожила 105 дронов — итоги ночной атаки по Украине

Военнослужащий выслеживает цели в небе. Фото: ПС ВСУ

Украина ночью отбила атаку России, которая применила баллистическую ракету и несколько десятков дронов в ночь на 23 февраля. Известно о попаданиях на 11 локациях.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Что известно об атаке России по Украине ночью

Пуски БпЛА, по предоставленной информации, шли с направлений Брянск, Курск, Орел и Приморско-Ахтарск на территории РФ, а также из Чауды и Гвардейского на ВОТ АР Крым. Отмечается, что около 80 беспилотников в этой волне составляли "Шахеды".

Для противодействия воздушным целям привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 105 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Статистика. Фото: ПС ВСУ

Отдельно сообщается о попадании баллистической ракеты и 20 ударных беспилотников на 11 локациях. Также фиксировалось падение сбитых дронов или их обломков на одной локации.

Отметим, что в ночь на 22 февраля Россия нанесла массированный удар по Украине. В Киевской области пострадали 17 человек, среди которых есть и дети.

В Запорожье ночью, 23 февраля, погиб человек в результате атаки России.