Знешкоджено 105 дронів під час нічної атаки 23 лютого

Військовослужбовець вистежує цілі в небі. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 23 лютого Росія запустила по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" і 126 ударних безпілотників. Стало відомо про кількість збитих цілей.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

Що відомо про атаку Росії по Україні вночі

Пуски БпЛА, за наданою інформацією, йшли з напрямків Брянськ, Курськ, Орел і Приморсько-Ахтарськ на території РФ, а також із Чауди й Гвардійського на ТОТ АР Крим. Зазначається, що близько 80 безпілотників у цій хвилі становили "Шахеди".

Для протидії повітряним цілям залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 105 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Окремо повідомляється про влучання балістичної ракети та 20 ударних безпілотників на 11 локаціях. Також фіксувалося падіння збитих дронів або їхніх уламків на одній локації.

Зазначимо, що в ніч проти 22 лютого Росія завдала масованого удару по Україні. У Київській області постраждало 17 людей, серед яких є й діти.

В Запоріжжі вночі, 23 лютого, загинула людина внаслідок атаки Росії.