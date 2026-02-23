Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Нічний удар по Запоріжжю — є поранений і загиблий

Нічний удар по Запоріжжю — є поранений і загиблий

Ua
Дата публікації: 23 лютого 2026 06:30
Обстріл Запоріжжя вночі 23 лютого 2026 року — які наслідки
Термінова новина

Уночі в понеділок, 23 лютого, РФ завдала удару по Запоріжжю. Одна людина зазнала поранень, інша — загинула.

Про це повідомив начальник Запоріжжя ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Наслідки нічної атаки на Запоріжжя 23 лютого 

Унаслідок удару БпЛА зазнав пошкоджень об'єкт промислової інфраструктури. 33-річний чоловік загинув, а 45-річний — зазнав поранень.

Нагадаємо, уночі 22 лютого росіяни завдали масованого удару по Київщині. Є постраждалі, зокрема серед дітей.

Також ми повідомляли, що впродовж 22 лютого росіяни атакували щонайменше десяток населених пунктів на Харківщині. Шестеро людей травмувалися.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації