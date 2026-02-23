Обстріл Запоріжжя вночі 23 лютого 2026 року — які наслідки

Нічний удар по Запоріжжю — є поранений і загиблий
Дата публікації: 23 лютого 2026 06:30
Уночі в понеділок, 23 лютого, РФ завдала удару по Запоріжжю. Одна людина зазнала поранень, інша — загинула.
Про це повідомив начальник Запоріжжя ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Наслідки нічної атаки на Запоріжжя 23 лютого
Унаслідок удару БпЛА зазнав пошкоджень об'єкт промислової інфраструктури. 33-річний чоловік загинув, а 45-річний — зазнав поранень.
Нагадаємо, уночі 22 лютого росіяни завдали масованого удару по Київщині. Є постраждалі, зокрема серед дітей.
Також ми повідомляли, що впродовж 22 лютого росіяни атакували щонайменше десяток населених пунктів на Харківщині. Шестеро людей травмувалися.
