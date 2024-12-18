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Страти полонених — Лубінець назвав кількість випадків з 2022 року

18 грудня 2024 17:48
Аркадій Пастула - Редактор
Лубінець назвав, скільки українських військовополонених стратили з 2022 року
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав, скільки українських військовополонених стратили російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, підтверджено 177 випадків.

Про це Дмитро Лубінець сказав в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому у середу, 18 грудня.

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"Станом на зараз підтверджені випадки страти 177 українських військовополонених. Це за всі три роки повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Але ми можемо порівняти, що у 2024 році офіційно підтверджено страти 109 українських військовополонених. Ми бачимо, що тенденція кардинально погіршилася", — зазначив Лубінець.

За його словами, раніше інформацію про це часто отримували через розвідувальні та правоохоронні органи, і не завжди було можливо її підтвердити. Водночас у 2024 році багато випадків були зафіксовані на відео.

"Насправді, не всі випадки офіційно зафіксовані, дуже часто я отримую інформацію, яку ми не можемо підтвердити, тим не менш, є всі факти, які вказують, що таке відбулося", — зазначив Лубінець.

Він наголосив, що випадки страт, які росіяни публікують у соцмережах, можуть бути спробою пов'язати окупантів кров'ю, аби вони не здавалися ЗСУ.

"Вони хочуть показати всьому демократичному світу "Ми робимо це, але ви з нами нічого не вдієте. У нас не буде покарання", — додав Лубінець.

Нагадаємо, окупант на велосипеді втік від росіян, тримаючи в руках ікону та білий прапор. Побачивши українського безпілотника, він підійшов і здався в полон.

Також росіяни використовують відео з допитами українських військовополонених як інструмент інформаційної війни.

війна Україна окупанти полонені Дмитро Лубінець

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