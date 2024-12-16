Росія використовує українських полонених для пропаганди, — ПС ЗСУ

Українські військові, які потрапили в полон. Фото: росЗМІ

Росіяни використовують відео з допитами українських військовополонених для інформаційної війни. Такі матеріали поширюють для деморалізації українців.

Заяву про це опублікували Повітряні сили ЗСУ в Telegram у понеділок, 16 грудня.

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Як зазначили в ПС ЗСУ, через допити ворог намагається поширити пропагандистські наративи. Цим самим створюють ілюзію "недовіри" до військово-політичного керівництва України та поширюють наративи про "здачі" територій.

"Відео можуть містити вирвані з контексту висловлювання або неточні факти, які можуть бути інтерпретовані на користь ворога. Таким чином, агресор намагається формувати фальшиві уявлення про ситуацію на фронті та загальні настрої в українському суспільстві", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

В ПС ЗСУ також наголосили, що військовополонені можуть давати свідчення під фізичним або психологічним тиском. Під час допитів росіян українські захисники можуть вимушено озвучувати те, що їм нав'язують.

"Це не є свідченням зради або відсутності патріотизму, а радше результатом складних умов полону", — наголосили в Повітряних силах.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець заявив, що Росія відмовляє українським військовополоненим у медичній допомозі. Окупанти позбавляють полонених українців права на зв'язок із родинами та застосовують тортури.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що до Нового року можуть бути позитивні новини щодо повернення українців з полону росіян. Однак є ймовірність, що ворог зірве домовленості.