Россия использует украинских пленных для пропаганды, — ПС ВСУ

Украинские военные, попавшие в плен. Фото: росСМИ

Россияне используют видео с допросами украинских военнопленных для информационной войны. Такие материалы распространяются для деморализации украинцев.

Заявление об этом опубликовали Воздушные силы ВСУ в Telegram в понедельник, 16 декабря.

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Как отметили в ПС ВСУ, из-за допросов враг пытается распространить пропагандистские нарративы. Этим создают иллюзию "недоверия" к военно-политическому руководству Украины и распространяют нарративы о "сдаче" территорий.

"Видео могут содержать вырванные из контекста высказывания или неточные факты, которые могут быть интерпретированы в пользу врага. Таким образом, агрессор пытается формировать фальшивые представления о ситуации на фронте и общих настроениях в украинском обществе", — говорится в сообщении.

Сообщения ПС ВСУ. Фото: скриншот

В ПС ВСУ также отметили, что военнопленные могут давать показания под физическим или психологическим давлением. Во время допросов россиян украинские защитники могут вынужденно озвучивать то, что им навязывают.

"Это не является свидетельством измены или отсутствия патриотизма, а скорее результатом сложных условий плена", — подчеркнули в воздушных силах.

Напомним, Дмитрий Лубинец заявил, что Россия отказывает украинским военнопленным в медицинской помощи. Оккупанты лишают пленных украинцев права на связь с семьями и применяют пытки.

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что к Новому году могут быть положительные новости по возвращению украинцев из плена россиян. Однако есть вероятность, что враг сорвет уговоры.