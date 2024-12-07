Лубінець заявив, що незабаром можуть бути новини про повернення українців з полону

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що до Нового року можуть бути позитивні новини щодо повернення українців з полону російських окупантів. Однак є ймовірність, що ворог зірве домовленості.

Про це Дмитро Лубінець сказав в ефірі телемарафону у суботу, 7 грудня.

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Повернення українців з полону

"Щодо питання повернення військовополонених основний посередник — Об'єднані Арабські Емірати. Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до Нового року у нас будуть позитивні новини. Я дуже не хочу, щоб українське суспільство сприймало цю інформацію як анонс. Ніколи не можеш бути впевненим на 100%, що ти очікуєш домовленості від РФ", — зазначив Лубінець.

Він повідомив про відмову Росії співпрацювати в питанні повернення українських дітей. За його словами, кожен випадок повернення дитини є окремою операцією, яка може бути складною та тривалою.

"Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, нам вже знадобиться понад 55 років, щоб повернути верифікованих на сьогодні українських дітей. А росіяни продовжують депортувати, вивозити, примусово переміщувати", — каже омбудсман.

За його словами, наразі на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 1,5 млн дітей. Всі вони під загрозою депортації.

Нагадаємо, Лубінець розповів, що Росія відмовляє українським військовополоненим у наданні медичної допомоги.

Також він заявляв, що в російському полоні перебувають тисячі цивільних українців.