Лубинец заявил, что вскоре могут быть новости о возвращении украинцев из плена

Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что до Нового года могут быть положительные новости о возвращении украинцев из плена российских оккупантов. Однако есть вероятность, что враг сорвет договоренности.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал в эфире телемарафона в субботу, 7 декабря.

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Возвращение украинцев из плена

"По вопросу возвращения военнопленных основной посредник — Объединенные Арабские Эмираты. Есть коммуникация, я очень надеюсь, что до Нового года у нас будут положительные новости. Я очень не хочу, чтобы украинское общество воспринимало эту информацию как анонс. Никогда не можешь быть уверенным на 100%, что ты ожидаешь договоренности от РФ", — отметил Лубинец.

Он сообщил об отказе России сотрудничать в вопросе возвращения украинских детей. По его словам, каждый случай возвращения ребенка является отдельной операцией, которая может быть сложной и длительной.

"Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, нам уже понадобится более 55 лет, чтобы вернуть верифицированных на сегодня украинских детей. А россияне продолжают депортировать, вывозить, принудительно перемещать", — говорит омбудсмен.

По его словам, сейчас на временно оккупированных территориях находится около 1,5 млн детей. Все они под угрозой депортации.

Напомним, Лубинец рассказал, что Россия отказывает украинским военнопленным в предоставлении медицинской помощи.

Также он заявлял, что в российском плену находятся тысячи гражданских украинцев.