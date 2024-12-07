Лубинец заявил, что вскоре могут быть новости о возвращении украинцев из плена

Лубинец сообщил о возможном обмене пленными до Нового года
Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что до Нового года могут быть положительные новости о возвращении украинцев из плена российских оккупантов. Однако есть вероятность, что враг сорвет договоренности.
Об этом Дмитрий Лубинец сказал в эфире телемарафона в субботу, 7 декабря.
Возвращение украинцев из плена
"По вопросу возвращения военнопленных основной посредник — Объединенные Арабские Эмираты. Есть коммуникация, я очень надеюсь, что до Нового года у нас будут положительные новости. Я очень не хочу, чтобы украинское общество воспринимало эту информацию как анонс. Никогда не можешь быть уверенным на 100%, что ты ожидаешь договоренности от РФ", — отметил Лубинец.
Он сообщил об отказе России сотрудничать в вопросе возвращения украинских детей. По его словам, каждый случай возвращения ребенка является отдельной операцией, которая может быть сложной и длительной.
"Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, нам уже понадобится более 55 лет, чтобы вернуть верифицированных на сегодня украинских детей. А россияне продолжают депортировать, вывозить, принудительно перемещать", — говорит омбудсмен.
По его словам, сейчас на временно оккупированных территориях находится около 1,5 млн детей. Все они под угрозой депортации.
Напомним, Лубинец рассказал, что Россия отказывает украинским военнопленным в предоставлении медицинской помощи.
Также он заявлял, что в российском плену находятся тысячи гражданских украинцев.
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