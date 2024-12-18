Лубинец назвал, сколько украинских военнопленных казнили с 2022 года

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: скриншот с видео

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал, сколько украинских военнопленных казнили российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения. По его словам, подтверждено 177 случаев.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал в интервью "Украинской правде", опубликованном в среду, 18 декабря.

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Казни украинских военнопленных

"По состоянию на сейчас подтверждены случаи казни 177 украинских военнопленных. Это за все три года полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. Но мы можем сравнить, что в 2024 году официально подтверждено казни 109 украинских военнопленных. Мы видим, что тенденция кардинально ухудшилась", — отметил Лубинец.

По его словам, ранее информацию об этом часто получали через разведывательные и правоохранительные органы, и не всегда было возможно ее подтвердить. В то же время в 2024 году многие случаи были зафиксированы на видео.

"На самом деле, не все случаи официально зафиксированы, очень часто я получаю информацию, которую мы не можем подтвердить, тем не менее, есть все факты, которые указывают, что такое произошло", — отметил Лубинец.

Он отметил, что случаи казней, которые россияне публикуют в соцсетях, могут быть попыткой связать оккупантов кровью, чтобы они не сдавались ВСУ.

"Они хотят показать всему демократическому миру "Мы делаем это, но вы с нами ничего не сделаете. У нас не будет наказания", — добавил Лубинец.

Напомним, оккупант на велосипеде скрылся от россиян, держа в руках икону и белый флаг. Увидев украинского беспилотника, он подошел и сдался в плен.

Также россияне используют видео с допросами украинских военнопленных как инструмент информационной войны.