Війна в Україні — окупант здався в полон, тримаючи в руках ікону

Окупант, який здавався в полон. Фото: скриншот з відео

Російський солдат на велосипеді втік від своїх "товаришів по службі", тримаючи в руках ікону та обгорнутий в білий прапор. Коли він вгледів українського безпілотника, він підійшов та здався в полон.

Відповідне відео опублікувала пресслужба 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у середу, 18 листопада.

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Як окупант здавався в полон

На відео видно, що дрон українських бійців був у небі, коли його побачив один з російських окупантів та почав за ним бігти. Коли пілоти БпЛА зупинилися, вони побачили, що до них на велосипеді приїхав загарбник з білим прапором на спині та іконою в руках. Він хотів здатися в полон.

Українські бійці з гумором поставились до вчинку росіянина і жартували, що він схожий на Ігоря Гіркіна (терорист, який відбуває покарання у російській в'язниці).

Нагадаємо, нещодавно СБУ та Сили оборони знищили російський потяг на Запоріжжі. Противник залишився без 40 цистерн пального на чотири мільйони доларів.

Також ми писали, що бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як знищили укриття противника в Харківській області.