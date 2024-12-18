Война в Украине — оккупант сдался в плен, держа в руках икону

Оккупант, который сдавался в плен. Фото: скриншот из видео

Российский солдат на велосипеде убежал от своих "сослуживцев", держа в руках икону и обернутый в белый флаг. Когда он увидел украинского беспилотника, он подошел и сдался в плен.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша в среду, 18 ноября.

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Как оккупант сдавался в плен

На видео видно, что дрон украинских бойцов был в небе, когда его увидел один из российских оккупантов и начал за ним бежать. Когда пилоты БпЛА остановились, они увидели, что на велосипеде приехал захватчик с белым флагом на спине и иконой в руках. Он хотел сдаться в плен.

Украинские бойцы с юмором отнеслись к поступку россиянина и шутили, что он похож на Игоря Гиркина (террорист, отбывающий наказание в российской тюрьме).

Напомним, недавно СБУ и Силы обороны уничтожили российский поезд в Запорожье. Противник остался без 40 цистерн горючего на четыре миллиона долларов.

Также мы писали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожили укрытие противника в Харьковской области.