Камишін сказав, скільки дронів-перехоплювачів виробляє Україна

Наразі Україна виробляє більше дронів-перехоплювачів, ніж використовує для захисту неба. Тому зараз ключове завдання — це збільшення кількості екіпажів.

Про це розповів радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Яку кількість дронів-перехоплювачів виготовляє Україна

Отже, Камишін зазначив, що Україна наразі виробляє більше дронів-перехоплювачів, ніж фактично застосовує для захисту повітряного простору.

Зокрема, він наголосив на зростанні оборонних спроможностей держави.

За словами Камишіна, зараз основна задача не нарощування виробництва, а збільшення кількості екіпажів, які застосовуватимуть ці БпЛА.

"На сьогодні ми виробляємо вже більше дронів-перехоплювачів, ніж використовуємо в захисті нашого неба. Далі питання по тому, як ми будемо нарощувати екіпажі, як ми будемо тренувати ці екіпажі, як ми будемо нарощувати радарне поле та інтегрувати все це в єдину систему.

Останні кадрові зміни ППО дають хорошу надію на те, що ми у правильному напрямку рухаємося", — підсумував Камишін.

Нещодавно стало відомо, що Міноборони України вийшло на високий середній показник постачання перехоплювачів для ЗСУ. Мовиться про більш ніж півтори тисячі протишахедних дронів за добу.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів, чи вистачає українській армії дронів-перехоплювачів.

Також глава держави розповідав, як Росія обходить перехоплювачі України.