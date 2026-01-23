Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Стало известно, сколько дронов-перехватчиков производит Украина

Стало известно, сколько дронов-перехватчиков производит Украина

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 14:39
Камышин сказал, сколько дронов-перехватчиков производит Украина
Дроны-перехватчики ODIN Win Hit. Фото: t.me_fpv_odin

Украина производит больше дронов-перехватчиков, чем использует для защиты неба. Поэтому сейчас ключевая задача — это увеличение количества экипажей.

Об этом рассказал советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Какое количество дронов-перехватчиков производит Украина

Итак, Камышин отметил, что Украина сейчас производит больше дронов-перехватчиков, чем фактически применяет для защиты воздушного пространства.

В частности, он отметил рост оборонных возможностей государства.

По словам Камышина, сейчас основная задача не наращивание производства, а увеличение количества экипажей, которые будут применять эти БпЛА.

"На сегодняшний день мы производим уже больше дронов-перехватчиков, чем используем для защиты нашего неба. Далее вопрос о том, как мы будем наращивать экипажи, как мы будем тренировать эти экипажи, как мы будем наращивать радарное поле и интегрировать все это в единую систему.

Последние кадровые изменения в ПВО дают хорошую надежду на то, что мы движемся в правильном направлении", — подытожил Камышин.

Недавно стало известно, что Минобороны Украины вышло на высокий средний показатель поставок перехватчиков для ВСУ. Говорится о более чем полутора тысячах противошахедных дронов за сутки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, хватает ли украинской армии дронов-перехватчиков.

Также глава государства рассказывал, как Россия обходит перехватчики Украины.

ВСУ беспилотники Александр Камышин дроны война в Украине военные технологии
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации