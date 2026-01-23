Камышин сказал, сколько дронов-перехватчиков производит Украина

Стало известно, сколько дронов-перехватчиков производит Украина
Украина производит больше дронов-перехватчиков, чем использует для защиты неба. Поэтому сейчас ключевая задача — это увеличение количества экипажей.
Об этом рассказал советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Какое количество дронов-перехватчиков производит Украина
Итак, Камышин отметил, что Украина сейчас производит больше дронов-перехватчиков, чем фактически применяет для защиты воздушного пространства.
В частности, он отметил рост оборонных возможностей государства.
По словам Камышина, сейчас основная задача не наращивание производства, а увеличение количества экипажей, которые будут применять эти БпЛА.
"На сегодняшний день мы производим уже больше дронов-перехватчиков, чем используем для защиты нашего неба. Далее вопрос о том, как мы будем наращивать экипажи, как мы будем тренировать эти экипажи, как мы будем наращивать радарное поле и интегрировать все это в единую систему.
Последние кадровые изменения в ПВО дают хорошую надежду на то, что мы движемся в правильном направлении", — подытожил Камышин.
Недавно стало известно, что Минобороны Украины вышло на высокий средний показатель поставок перехватчиков для ВСУ. Говорится о более чем полутора тысячах противошахедных дронов за сутки.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, хватает ли украинской армии дронов-перехватчиков.
Также глава государства рассказывал, как Россия обходит перехватчики Украины.
