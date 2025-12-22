Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Зеленский ответил, достаточно ли дронов-перехватчиков у Украины

Зеленский ответил, достаточно ли дронов-перехватчиков у Украины

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 18:00
Дронов-перехватчиков в Украине недостаточно — детали от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроны-перехватчики — хорошее оружие. Однако пока их недостаточно и вопрос производства заключается не в деньгах.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время празднования Дня работников дипломатической службы, общаясь с журналистами, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

У Украины недостаточно дронов-перехватчиков

Зеленский заявил, что дроны-перехватчики — это очень хорошее оружие, которое показывает хорошие результаты. По его словам, есть несколько компаний, которые продвинуты в этом направлении и показывают результат 60-90%. Однако такие далеко не все.

Также президент подчеркнул, что Украина наращивает это направление и характеристики каждый раз улучшаются. Однако перехватчиков все еще недостаточно.

"Дронов-перехватчиков недостаточно и вопрос уже не в деньгах, есть технические проблемы. Производители не успевают сделать столько, сколько нам сейчас нужно", — сообщил глава государства.

Напомним, Игорь Федирко ранее сообщил, что Украина наращивает эффективность дронов-перехватчиков. Однако, в России тоже активно наращивают количество и качество разнообразного оружия.

Также мы писали, что на Николаевщине начали производство дронов-перехватчиков для уничтожения "Шахедов". Также в регионе совершенствуют работу систем РЭБ.

Владимир Зеленский оружие беспилотники дроны производство оружия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации