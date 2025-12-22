Дронов-перехватчиков в Украине недостаточно — детали от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроны-перехватчики — хорошее оружие. Однако пока их недостаточно и вопрос производства заключается не в деньгах.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время празднования Дня работников дипломатической службы, общаясь с журналистами, передает корреспондент Новини.LIVE.

У Украины недостаточно дронов-перехватчиков

Зеленский заявил, что дроны-перехватчики — это очень хорошее оружие, которое показывает хорошие результаты. По его словам, есть несколько компаний, которые продвинуты в этом направлении и показывают результат 60-90%. Однако такие далеко не все.

Также президент подчеркнул, что Украина наращивает это направление и характеристики каждый раз улучшаются. Однако перехватчиков все еще недостаточно.

"Дронов-перехватчиков недостаточно и вопрос уже не в деньгах, есть технические проблемы. Производители не успевают сделать столько, сколько нам сейчас нужно", — сообщил глава государства.

Напомним, Игорь Федирко ранее сообщил, что Украина наращивает эффективность дронов-перехватчиков. Однако, в России тоже активно наращивают количество и качество разнообразного оружия.

Также мы писали, что на Николаевщине начали производство дронов-перехватчиков для уничтожения "Шахедов". Также в регионе совершенствуют работу систем РЭБ.