Дронов-перехватчиков в Украине недостаточно — детали от Зеленского

Зеленский ответил, достаточно ли дронов-перехватчиков у Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроны-перехватчики — хорошее оружие. Однако пока их недостаточно и вопрос производства заключается не в деньгах.
Об этом Владимир Зеленский сообщил во время празднования Дня работников дипломатической службы, общаясь с журналистами, передает корреспондент Новини.LIVE.
У Украины недостаточно дронов-перехватчиков
Зеленский заявил, что дроны-перехватчики — это очень хорошее оружие, которое показывает хорошие результаты. По его словам, есть несколько компаний, которые продвинуты в этом направлении и показывают результат 60-90%. Однако такие далеко не все.
Также президент подчеркнул, что Украина наращивает это направление и характеристики каждый раз улучшаются. Однако перехватчиков все еще недостаточно.
"Дронов-перехватчиков недостаточно и вопрос уже не в деньгах, есть технические проблемы. Производители не успевают сделать столько, сколько нам сейчас нужно", — сообщил глава государства.
Напомним, Игорь Федирко ранее сообщил, что Украина наращивает эффективность дронов-перехватчиков. Однако, в России тоже активно наращивают количество и качество разнообразного оружия.
Также мы писали, что на Николаевщине начали производство дронов-перехватчиков для уничтожения "Шахедов". Также в регионе совершенствуют работу систем РЭБ.
Читайте Новини.LIVE!