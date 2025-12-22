Дронів-перехоплювачів в Україні недостатньо — деталі від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі — хороша зброя. Однак наразі їх недостатньо і питання виробництва полягає не в грошах.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час відзначення Дня працівників дипломатичної служби, спілкуючись з журналістами, передає кореспондент Новини.LIVE.

В України недостатньо дронів-перехоплювачів

Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі — це дуже хороша зброя, яка показує хороші результати. За його словами, є кілька компаній, які просунуті в цьому напрямку і показують результат 60-90%. Однак такі далеко не всі.

Також президент наголосив, що Україна нарощує цей напрямок і характеристики щоразу покращуються. Проте перехоплювачів все ще недостатньо.

"Дронів-перехоплювачів недостатньо і питання вже не в грошах, є технічні проблеми. Виробники не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно", — повідомив глава держави.

Нагадаємо, Ігор Федірко раніше повідомив, що Україна нарощує ефективність дронів-перехоплювачів. Проте, в Росії теж активно нарощують кількість та якість різноманітної зброї.

Також ми писали, що на Миколаївщині розпочали виробництво дронів-перехоплювачів для знищення "Шахедів". Також в регіоні удосконалюють роботу систем РЕБ.