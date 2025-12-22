Дронів-перехоплювачів в Україні недостатньо — деталі від Зеленського

Зеленський відповів, чи достатньо дронів-перехоплювачів в України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі — хороша зброя. Однак наразі їх недостатньо і питання виробництва полягає не в грошах.
Про це Володимир Зеленський повідомив під час відзначення Дня працівників дипломатичної служби, спілкуючись з журналістами, передає кореспондент Новини.LIVE.
В України недостатньо дронів-перехоплювачів
Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі — це дуже хороша зброя, яка показує хороші результати. За його словами, є кілька компаній, які просунуті в цьому напрямку і показують результат 60-90%. Однак такі далеко не всі.
Також президент наголосив, що Україна нарощує цей напрямок і характеристики щоразу покращуються. Проте перехоплювачів все ще недостатньо.
"Дронів-перехоплювачів недостатньо і питання вже не в грошах, є технічні проблеми. Виробники не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно", — повідомив глава держави.
