Україна створила кілька серійних перехоплювачів дронів

Україна нарощує ефективність дронів-перехоплювачів — які успіхи
В Україні вже створено до п’яти серійних зразків дронів-перехоплювачів, ефективність яких постійно зростає. Проте, в Росії теж активно нарощують кількість та якість різноманітної зброї, тому потрібно постійно шукати нові й нові підходи для протидії.
Про це журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.
Україна розробила уже п'ять дронів для перехоплення цілей
За його словами, українські розробники систем протиповітряної оборони зробили ставку на модульний підхід. У межах цієї концепції дрони-перехоплювачі, радарні системи та комплекси збору й передачі даних працюють окремо, але водночас доповнюють один одного. Отримана інформація передається мобільним вогневим групам, що дозволяє підвищувати ефективність знищення повітряних цілей.
Федірко зазначив, що в Україні вже є щонайменше до п’яти серійних продуктів, які демонструють хороші результати.
"Тобто, це важка для масштабування процесу технології, але ми в цьому рухаємося. Дуже важлива навчаність наших пілотів, дуже важлива оснащеність, продуктивність самих систем автонаведення. Це дуже важливо зараз. І це те, над чим ми зараз працюємо. Але я думаю, що ви бачите, що воно покращується", — повідомив Ігор Федірко.
Водночас виконавчий директор Української ради зброярів звернув увагу на зростаючу загрозу з боку Росії. За заявами російської сторони, країна-агресор нібито здатна виробляти понад 2000 дронів-камікадзе щомісяця. Така кількість безпілотників створює значний тиск на українську систему протиповітряної оборони.
"Це величезна кількість, яка буде тиснути на нашу систему. Вони їх модифіковують постійно. І тактику застосування змінюють. Постійно вишуковують наші ніші, де вони можуть прийти. Тобто, це багаторівнева робота і вони її проводять доволі добре, на жаль", — зазначив Федірко.
