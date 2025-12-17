Україна створила кілька серійних перехоплювачів дронів

Українські військовослужбовці керують ударним безпілотником. Фото ілюстративне: REUTERS/Софія Гатілова

В Україні вже створено до п’яти серійних зразків дронів-перехоплювачів, ефективність яких постійно зростає. Проте, в Росії теж активно нарощують кількість та якість різноманітної зброї, тому потрібно постійно шукати нові й нові підходи для протидії.

Про це журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Реклама

Читайте також:

Україна розробила уже п'ять дронів для перехоплення цілей

За його словами, українські розробники систем протиповітряної оборони зробили ставку на модульний підхід. У межах цієї концепції дрони-перехоплювачі, радарні системи та комплекси збору й передачі даних працюють окремо, але водночас доповнюють один одного. Отримана інформація передається мобільним вогневим групам, що дозволяє підвищувати ефективність знищення повітряних цілей.

Федірко зазначив, що в Україні вже є щонайменше до п’яти серійних продуктів, які демонструють хороші результати.

"Тобто, це важка для масштабування процесу технології, але ми в цьому рухаємося. Дуже важлива навчаність наших пілотів, дуже важлива оснащеність, продуктивність самих систем автонаведення. Це дуже важливо зараз. І це те, над чим ми зараз працюємо. Але я думаю, що ви бачите, що воно покращується", — повідомив Ігор Федірко.

Водночас виконавчий директор Української ради зброярів звернув увагу на зростаючу загрозу з боку Росії. За заявами російської сторони, країна-агресор нібито здатна виробляти понад 2000 дронів-камікадзе щомісяця. Така кількість безпілотників створює значний тиск на українську систему протиповітряної оборони.

"Це величезна кількість, яка буде тиснути на нашу систему. Вони їх модифіковують постійно. І тактику застосування змінюють. Постійно вишуковують наші ніші, де вони можуть прийти. Тобто, це багаторівнева робота і вони її проводять доволі добре, на жаль", — зазначив Федірко.

Нагадаємо, нещодавно Україна та Нідерланди погодили спільне виробництво дронів. Також раніше повідомлялося, що Frontline Robotics запустить виготовлення дронів у Німеччині разом з Quantum Systems

Раніше Ігор Федірко розповідав, які українські військові технології дуже зацікавили Європу для надбання.