Украина создала несколько серийных перехватчиков дронов

Украинские военнослужащие управляют ударным беспилотником. Фото иллюстративное: REUTERS/София Гатилова

В Украине уже создано до пяти серийных образцов дронов-перехватчиков, эффективность которых постоянно растет. Однако, в России тоже активно наращивают количество и качество разнообразного оружия, поэтому нужно постоянно искать новые и новые подходы для противодействия.

Об этом журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Украина разработала уже пять дронов для перехвата целей

По его словам, украинские разработчики систем противовоздушной обороны сделали ставку на модульный подход. В рамках этой концепции дроны-перехватчики, радарные системы и комплексы сбора и передачи данных работают отдельно, но при этом дополняют друг друга. Полученная информация передается мобильным огневым группам, что позволяет повышать эффективность уничтожения воздушных целей.

Федирко отметил, что в Украине уже есть как минимум до пяти серийных продуктов, которые демонстрируют хорошие результаты.

"То есть, это тяжелая для масштабирования процесса технологии, но мы в этом движемся. Очень важна обучаемость наших пилотов, очень важна оснащенность, производительность самих систем автонаведения. Это очень важно сейчас. И это то, над чем мы сейчас работаем. Но я думаю, что вы видите, что оно улучшается", — сообщил Игорь Федирко.

В то же время исполнительный директор Украинского совета оружейников обратил внимание на растущую угрозу со стороны России. По заявлениям российской стороны, страна-агрессор якобы способна производить более 2000 дронов-камикадзе ежемесячно. Такое количество беспилотников создает значительное давление на украинскую систему противовоздушной обороны.

"Это огромное количество, которое будет давить на нашу систему. Они их модифицируют постоянно. И тактику применения меняют. Постоянно выискивают наши ниши, где они могут прийти. То есть, это многоуровневая работа и они ее проводят довольно хорошо, к сожалению", — отметил Федирко.

