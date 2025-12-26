Відео
Головна Армія Зеленський розкрив, як РФ обходить перехоплювачі України

Зеленський розкрив, як РФ обходить перехоплювачі України

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 19:11
Росія обходить перехоплювачі України через Білорусь — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Російські війська намагаються обходити українські захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі. Це ризиковано для країни.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 26 грудня.  

Читайте також:

Як РФ обходить перехоплювачі України

Зеленський розповів, що останнім часом росіяни намагаються обходити наші захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі. За його словами, це ризиковано для Білорусі. 

"Ми бачимо кроки з "Орєшніком", тепер — з допомогою "шахедам". Шкода, що Білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій", — сказав президент. 

Крім того, згідно з даними нашої розвідки, обладнання, яке РФ використовує для ударів по Україні, розташовується у населених пунктах Білорусі, зокрема, на житлових будинках. Так, на дахах звичайних п'ятиповерхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити "шахеди" на обʼєкти в наших західних регіонах.

"Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися. Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді", — наголосив глава держави. 

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна знає, де в Білорусі буде розміщено "Орєшнік". За його словами, наша країна як протидіяти цій зброї.

Також президент підкреслив, що це становить небезпечний прецедент для світової безпеки. Україна вже готує спільну відповідь на ці дії разом із міжнародними партнерами. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
