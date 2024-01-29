Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Стало відомо, на яких спеціалістів в армії найбільший попит arrow

Стало відомо, на яких спеціалістів в армії найбільший попит

29 січня 2024 14:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, на яких спеціалістів в армії найбільший попит
Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні триває мобілізація до лав армії для захисту від збройної агресії Росії. Водночас найбільш затребуваними фахівцями в ЗСУ є саме піхота.

Про це розповів командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

Читайте також:

На які професії є попит в армії

"Такі дані, напевно, було б некоректно озвучувати, але найбільш потрібні фахівці — це, звісно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, і піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", — зазначив він.

За словами військового, дуже важливі й оператори безпілотників, і танкісти, і артилеристи, і мінометники тощо.

"Але сьогодні — це піхота", — наголосив Ніколюк.

Нагадаємо, що командир групи інструкторів в "Азові" з позивним "Остер" розповів, як проводить курс з вогневої підготовки. Він каже, що передає свій особистий досвід та знання від побратимів.

Також ми писали, що Global Firepower поширив рейтинг військових сил країн Європи, від найсильніших до найслабших. Україна посіла четверте місце в топі найпотужніших армій континенту.

військовий призов
військові
війна в Україні
спеціальність

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі