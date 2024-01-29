Стало відомо, на яких спеціалістів в армії найбільший попит

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк. Фото: скриншот з відео

В Україні триває мобілізація до лав армії для захисту від збройної агресії Росії. Водночас найбільш затребуваними фахівцями в ЗСУ є саме піхота.

Про це розповів командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

Читайте також:

На які професії є попит в армії

"Такі дані, напевно, було б некоректно озвучувати, але найбільш потрібні фахівці — це, звісно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, і піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", — зазначив він.

За словами військового, дуже важливі й оператори безпілотників, і танкісти, і артилеристи, і мінометники тощо.

"Але сьогодні — це піхота", — наголосив Ніколюк.

Нагадаємо, що командир групи інструкторів в "Азові" з позивним "Остер" розповів, як проводить курс з вогневої підготовки. Він каже, що передає свій особистий досвід та знання від побратимів.

Також ми писали, що Global Firepower поширив рейтинг військових сил країн Європи, від найсильніших до найслабших. Україна посіла четверте місце в топі найпотужніших армій континенту.