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Стало известно, на каких специалистов в армии наибольший спрос

29 января 2024 14:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, на каких специалистов в армии наибольший спрос
Командующий подготовкой Командование Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине идет мобилизация в ряды армии для защиты от вооруженной агрессии России. В то же время, наиболее востребованными специалистами в ВСУ является именно пехота.

Об этом рассказал командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк в интервью Радио Свобода.

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"Такие данные, наверное, было бы некорректно озвучивать, но наиболее нужные специалисты — это, конечно, пехота. Это та пехота, которая идет вперед, штурмует, закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага", — отметил он.

По словам военного, очень важны и операторы беспилотников, и танкисты, и артиллеристы, и минометчики.

"Но сегодня — это пехота", — подчеркнул Николюк.

Напомним, что командир группы инструкторов в "Азове" с позывным "Остер" рассказал, как проводит курс по огневой подготовке. Он говорит, что передает свой личный опыт и знание собратьев.

Также мы писали, что Global Firepower распространил рейтинг военных сил стран Европы, от сильнейших до слабых. Украина заняла четвертое место в топе мощнейших армий континента.

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