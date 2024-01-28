Військові сили ЄС опублікували список найпотужніших армій Європи — яке місце посіла Україна
Global Firepower поширив рейтинг військових сил країн Європи, від найсильніших до найслабших. Україна посіла 4 місце в топі найпотужніших армій континенту.
Про це повідомляє Global Firepower.
Рейтинг найпотужніших армій Європи
Лідером рейтингу стала Велика Британія, а наступними після неї країнами, що посіли друге та третє місце є Італія та Франція. Україна зайняла четверте місце. Індекс GFP додав Україну до 20 найкращих військових держав світу.
"У 2024 році Україна посідає 18 місце зі 145 країн, які розглядаються в щорічному огляді GFP. Нація має показник PwrIndx* 0,2598 (оцінка 0,0000 вважається "ідеальною")", — вказали в Global Firepower.
Україна також у рейтингу обійшла Іспанію, Польщу, Норвегію та Чехію. Двадцятку найкращих армій замикає Білорусь.
Нагадаємо, у 2024 році Київ опинився у світовому рейтингу найдорожчих міст для життя. Столиця України цього року посіла 300 місце з 362-х. Тобто місто є одним із найдешевших міст із представлених у рейтингу.
Додамо, Global Fire Power нещодавно випустив свій останній індекс військової могутності за 2024 рік, який дає комплексний аналіз військових можливостей країн на землі, на морі та у повітрі. Україна посіла 18 позицію у рейтингу зі 145.
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