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Військові сили ЄС опублікували список найпотужніших армій Європи — яке місце посіла Україна

28 січня 2024 15:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Військові сили ЄС опублікували список найпотужніших армій Європи — яке місце посіла Україна
Українські військові. Фото: Володимир Зеленський
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Global Firepower поширив рейтинг військових сил країн Європи, від найсильніших до найслабших. Україна посіла 4 місце в топі найпотужніших армій континенту.

Про це повідомляє Global Firepower.

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Рейтинг найпотужніших армій Європи

Лідером рейтингу стала Велика Британія, а наступними після неї країнами, що посіли друге та третє місце є Італія та Франція. Україна зайняла четверте місце. Індекс GFP додав Україну до 20 найкращих військових держав світу.

Скриншот рейтингу Global Firepower
Скриншот рейтингу Global Firepower

"У 2024 році Україна посідає 18 місце зі 145 країн, які розглядаються в щорічному огляді GFP. Нація має показник PwrIndx* 0,2598 (оцінка 0,0000 вважається "ідеальною")", — вказали в Global Firepower.

Україна також у рейтингу обійшла Іспанію, Польщу, Норвегію та Чехію. Двадцятку найкращих армій замикає Білорусь.

Скриншот рейтингу Global Firepower
Скриншот рейтингу Global Firepower

Нагадаємо, у 2024 році Київ опинився у світовому рейтингу найдорожчих міст для життя. Столиця України цього року посіла 300 місце з 362-х. Тобто місто є одним із найдешевших міст із представлених у рейтингу. 

Додамо, Global Fire Power нещодавно випустив свій останній індекс військової могутності за 2024 рік, який дає комплексний аналіз військових можливостей країн на землі, на морі та у повітрі. Україна посіла 18 позицію у рейтингу зі 145.

Білорусь
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Італія
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Європа
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Велика Британія
Росія

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