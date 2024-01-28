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Военные силы ЕС опубликовали список самых мощных армий Европы — какое место заняла Украина

28 января 2024 15:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Военные силы ЕС опубликовали список самых мощных армий Европы — какое место заняла Украина
Украинские военные. Фото: Владимир Зеленский
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Global Firepower распространил рейтинг военных сил стран Европы, от сильнейших до слабых. Украина заняла 4-е место в топе самых мощных армий континента.

Об этом сообщает Global Firepower.

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Рейтинг самых мощных армий Европы

Лидером рейтинга стала Великобритания, а следующими после нее странами, занявшими второе и третье место, являются Италия и Франция. Украина заняла четвёртое место. Индекс GFP добавил Украину в 20 лучших военных государств мира.

Скриншот рейтинга Global Firepower
Скриншот рейтинга Global Firepower

"В 2024 году Украина занимает 18 место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре GFP. Нация имеет показатель PwrIndx* 0,2598 (оценка 0,0000 считается "идеальной")", — указали в Global Firepower.

Украина также в рейтинге обошла Испанию, Польшу, Норвегию и Чехию. Двадцатку лучших армий замыкает Беларусь.

Скриншот рейтинга Global Firepower
Скриншот рейтинга Global Firepower

Напомним, в 2024 году Киев оказался в мировом рейтинге самых дорогих городов для жизни. Столица Украины в этом году заняла 300 место из 362-х. То есть город является одним из самых дешевых городов из представленных в рейтинге.

Добавим, что Global Fire Power недавно выпустил свой последний индекс военного могущества за 2024 год, который дает комплексный анализ военных возможностей стран на земле, на море и в воздухе. Украина заняла 18-ю позицию в рейтинге из 145-ти.

Беларусь
Франция
Италия
рейтинг
Украина
Испания
Европа
армия
Великобритания
Россия

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