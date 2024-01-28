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Бої за Бахмут — військовий розповів, яку нову тактику вигадали окупанти

28 січня 2024 04:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Бої за Бахмут — військовий розповів, яку нову тактику вигадали окупанти
ЗСУ у Бахмуті. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Окупаційні війська змінили тактику наступу під Бахмутом. Зокрема, ворог повернувся до тієї тактики, коли використовував механізовані ударні групи. 

Про це розповів пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков. 

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До цього росіяни намагалися штурмувати наші позиції головним чином невеличкими піхотними підрозділами – 8-10-12 осіб.

"Однак як дозволила йому погода, як він зробив у себе перегрупування, визначив основні напрямки, він почав залучати і механізовану складову", — розповів він в ефірі Апостроф TV.

Зазначається, що окупанти використовують бойові броньовані машини, які безпосередньо підвозять піхоту, здійснюють вогневу підтримку штурмуючих груп. 

"До цього ворог намагався берегти техніку, менше берегти людей. Хоча на сьогодні він їх і так не береже. Якщо ми відбиваємо його контратаку, техніка в нього палає, від відступає, однак людський ресурс він продовжує кидати в атаку. Можна сказати, він повернувся до своєї попередньої тактики, коли був упевнений, що його механізована частина переважає над українською", — констатував Калашніков. 

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку прикордонники завдали влучного удару по позиції ворога. У результаті один загарбник — "200", а ще один — "300".

війна
російські війська
армія
Бахмут

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