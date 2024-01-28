Бои за Бахмут — военный рассказал, какую новую тактику придумали оккупанты

ВСУ в Бахмуте. Фото: Генштаб

Оккупационные войска изменили тактику наступления под Бахмутом. В частности, враг вернулся к тактике, когда использовал механизированные ударные группы.

Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников.

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До этого россияне пытались штурмовать наши позиции, главным образом, небольшими пехотными подразделениями – 8-10-12 человек.

"Однако, как позволила ему погода, как он сделал у себя перегруппировку, определил основные направления, он начал привлекать и механизированную составляющую", — рассказал он в эфире Апостроф TV.

Отмечается, что оккупанты используют боевые бронированные машины, которые непосредственно подвозят пехоту, осуществляют огневую поддержку штурмующих групп.

"До этого враг пытался беречь технику, меньше беречь людей. Хотя на сегодняшний день он их и так не бережет. Если мы отбиваем его контратаку, техника у него пылает, от отступает, однако человеческий ресурс он продолжает бросать в атаку. Можно сказать, он вернулся. к своей предварительной тактике, когда был уверен, что его механизированная часть преобладает над украинским", — констатировал Калашников.

Напомним, на Бахмутском направлении пограничники нанесли точный удар по позиции врага. В результате один захватчик - "200", а еще один — "300".