Як Азов проводить курс вогневої підготовки — розповідь командира

Командир групи інструкторів з позивним "Остер". Фото: скриншот з відео

Командир групи інструкторів в "Азові" з позивним "Остер" розповів, як проводить курс з вогневої підготовки. Він каже, що передає свій особистий досвід та знання від побратимів.

Про це "Остер" сказав у новому відео полку "Азов".

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Курс з вогневої підготовки

"Оскільки війна досить динамічна, вона не стоїть на місці, то ворог змінює, скажімо так, тактику та підходи, і відповідно ми повинні змінювати, а ще краще, коли ми змінюємо свої підходи попереду ворога", — наголосив "Остер".

За його словами, тоді в України є перевага на фронті.

Один з військових, який пройшов вогневу підготовку, розповів, як вона відбувалася. Він наголосив, що його зброя — це супутник на найближче життя.

Військовий, який пройшов військову підготовку. Фото: скриншот з відео

"За ці три тижні я став набагато витривалішим і навчився, що треба робити деякі справи на ентузіазмі, мовчки, як би це тяжко не було", — розповів військовий.

Нагадаємо, західні ЗМІ поширюють інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін начебто готовий до перемовин про завершення війни в Україні. Такі новини прокоментував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Також ми писали, що полк спецпризначення НГУ "Азов" презентував другу серію з трилогії "Рекрут" під назвою "Міць". Серія розповідатиме про те, як протистояти тиску обставин, навчитися взаємодіяти й чітко виконувати накази командира.

Додамо, ветеран португальської армії "Туга" воює у складі полку "Азов". За його словами, головною мотивацією приїхати та воювати за Україну була нелюбов до любителів бійок, а Росія саме і належить до такої категорії.