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Полк "Азов" презентував другу серію з трилогії "Рекрут" — про що розповідається

25 січня 2024 21:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Полк "Азов" презентував другу серію з трилогії "Рекрут" — про що розповідається
Тренування новобранців полку "Азов". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Полк спецпризначення НГУ "Азов" презентував другу серію з трилогії "Рекрут" під назвою "Міць". Серія розповідатиме про те, як протистояти тиску обставин, навчитися взаємодіяти й чітко виконувати накази командира.

Серію полк виклав на YouTube.

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Полк "Азов" презентував другу серію з трилогії "Рекрут" — про що розповідається
Новобранці "Азову" на вогневій підготовці. Джерело: скриншот

Як зазначили самі військові, українська армія швидко змінюється, аби бути на декілька кроків попереду російських військ. Тому інструктори полку узагальнюють отриманий реальний бойовий досвід, та передають його рекрутам у вигляді чітких алгоритмів. 

Полк "Азов" презентував другу серію з трилогії "Рекрут" — про що розповідається
Один з бійців "Азову" на тактичних навчаннях. Джерело: скриншот

"Що робить підрозділ міцним та ефективним? Базові бойові навички, інновації та дисципліна — тріада успіху, яку застосовують азовці", — йдеться у синопсисі до серії.

У другій серії, як зазначається, глядачі побачать вже знайомих героїв, які "змінюються і ламають свої цивільні звички".

Полк "Азов" презентував другу серію з трилогії "Рекрут" — про що розповідається
Новобранці "Азову" на тактичних навчаннях. Джерело: скриншот

"Попри важкий шлях, вони не шкодують про свій вибір. Їхні нові рефлекси — це памʼятати про зброю, каску та бронік, які віднині завжди з тобою", — описують серію військовики.

Нагадаємо, що раніше ветеран португальської армії "Туга" розповів про мотивацію воювати за Україну в складі полку "Азов". За його словами, головною мотивацією приїхати та воювати за Україну була нелюбов до любителів бійок, а Росія саме і належить до такої категорії.

Водночас мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон вкотре відреагувала на висловлювання на свою адресу екскомандира полку "Азов" Максима Жоріна. Цього разу скандальна жінка звинуватила його у співпраці із російськими спецслужбами.

Україна
полк "Азов"
війна в Україні
Рекрутинг
військова підготовка

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