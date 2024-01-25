Полк "Азов" презентував другу серію з трилогії "Рекрут" — про що розповідається
Полк спецпризначення НГУ "Азов" презентував другу серію з трилогії "Рекрут" під назвою "Міць". Серія розповідатиме про те, як протистояти тиску обставин, навчитися взаємодіяти й чітко виконувати накази командира.
Серію полк виклав на YouTube.
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Як зазначили самі військові, українська армія швидко змінюється, аби бути на декілька кроків попереду російських військ. Тому інструктори полку узагальнюють отриманий реальний бойовий досвід, та передають його рекрутам у вигляді чітких алгоритмів.
"Що робить підрозділ міцним та ефективним? Базові бойові навички, інновації та дисципліна — тріада успіху, яку застосовують азовці", — йдеться у синопсисі до серії.
У другій серії, як зазначається, глядачі побачать вже знайомих героїв, які "змінюються і ламають свої цивільні звички".
"Попри важкий шлях, вони не шкодують про свій вибір. Їхні нові рефлекси — це памʼятати про зброю, каску та бронік, які віднині завжди з тобою", — описують серію військовики.
Нагадаємо, що раніше ветеран португальської армії "Туга" розповів про мотивацію воювати за Україну в складі полку "Азов". За його словами, головною мотивацією приїхати та воювати за Україну була нелюбов до любителів бійок, а Росія саме і належить до такої категорії.
Водночас мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон вкотре відреагувала на висловлювання на свою адресу екскомандира полку "Азов" Максима Жоріна. Цього разу скандальна жінка звинуватила його у співпраці із російськими спецслужбами.
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