Ветеран португальської армії розповів про мотивацію воювати за Україну в складі полку "Азов"

Ветеран португальської армії "Туга". Фото: скриншот

Ветеран португальської армії "Туга" воює у складі полку "Азов". За його словами, головною мотивацією приїхати та воювати за Україну була нелюбов до любителів бійок, а Росія саме і належить до такої категорії.

Про це військовий розповів у фільмі полку "Азов".

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Воїн розповів, що дуже не любить забіяків, а на його думку, росіяни є такими.

"Росія хоче знищити іншу країну, яка менша за них. Моя мотивація проста. Я не люблю несправедливість і не люблю забіяків", — каже боєць.

Також військовий каже, що він хоче воювати за свою волю та за волю інших.

Нагадаємо, що боєць полку "Азова", 21-річний бойовий медик "Оса" розповів, як він потрапив на війну. За його словами, спочатку він прийшов у місцеву територіальну оборону, але там він був лише місяць як волонтер.

Крім того, екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ та заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін із позивним "Мосе" перерахував комплекс заходів з перемоги у розв'язаній Росією війні в Україні. Він закликав більше бити територією ворога.