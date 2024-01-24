Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Ветеран португальської армії розповів про мотивацію воювати за Україну в складі полку "Азов" arrow

Ветеран португальської армії розповів про мотивацію воювати за Україну в складі полку "Азов"

24 січня 2024 08:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ветеран португальської армії розповів про мотивацію воювати за Україну в складі полку "Азов"
Ветеран португальської армії "Туга". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ветеран португальської армії "Туга" воює у складі полку "Азов". За його словами, головною мотивацією приїхати та воювати за Україну була нелюбов до любителів бійок, а Росія саме і належить до такої категорії.

Про це військовий розповів у фільмі полку "Азов".

Читайте також:

Мотивація приїхати та воювати за Україну для іноземців

Воїн розповів, що дуже не любить забіяків, а на його думку, росіяни є такими.

"Росія хоче знищити іншу країну, яка менша за них. Моя мотивація проста. Я не люблю несправедливість і не люблю забіяків", — каже боєць.

Також військовий каже, що він хоче воювати за свою волю та за волю інших.

Нагадаємо, що боєць полку "Азова", 21-річний бойовий медик "Оса" розповів, як він потрапив на війну. За його словами, спочатку він прийшов у місцеву територіальну оборону, але там він був лише місяць як волонтер.

Крім того, екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ та заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін із позивним "Мосе" перерахував комплекс заходів з перемоги у розв'язаній Росією війні в Україні. Він закликав більше бити територією ворога.

іноземець
відео
іноземці
військові
полк "Азов"
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

Актуальне по темі