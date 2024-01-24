Ветеран португальской армии рассказал о мотивации воевать за Украину в составе полка "Азов"
Ветеран португальской армии "Туга" воюет в составе полка "Азов". По его словам, главной мотивацией приехать и воевать за Украину была нелюбовь к любителям драк, а Россия именно и относится к такой категории.
Об этом военный рассказал в фильме полка "Азов".
Мотивация приехать и воевать за Украину для иностранцев
Воин рассказал, что очень не любит драчунов, а по его мнению, россияне являются таковыми.
"Россия хочет уничтожить другую страну, которая меньше них. Моя мотивация простая. Я не люблю несправедливость и не люблю драчунов", — говорит боец.
Также военный говорит, что он хочет воевать за свою свободу и за свободу других.
Напомним, что боец полка "Азова", 21-летний боевой медик "Оса" рассказал, как он попал на войну. По его словам, сначала он пришел в местную территориальную оборону, но там он был всего месяц, как волонтер.
Кроме того, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин с позывным "Мосе" перечислил комплекс мер по победе в развязанной Россией войне в Украине. Он призвал больше избивать по территории врага.
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