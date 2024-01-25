Полк "Азов" презентовал вторую серию по трилогии "Рекрут" — о чем рассказывается
Полк спецназначения НГУ "Азов" представил вторую серию из трилогии "Рекрут" под названием "Мощь". Серия будет рассказывать о том, как противостоять давлению обстоятельств, научиться взаимодействовать и выполнять приказы командира.
Серию полк выложил на YouTube.
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Как отметили сами военные, украинская армия быстро меняется, чтобы быть на несколько шагов впереди российских войск. Поэтому инструкторы полка обобщают полученный реальный боевой опыт и передают его рекрутам в виде четких алгоритмов.
"Что делает подразделение крепким и эффективным? Базовые боевые навыки, инновации и дисциплина — триада успеха, применяемая азовцами", — говорится в синопсисе к серии.
Во второй серии, как отмечается, зрители увидят уже знакомых героев, которые "меняются и ломают свои гражданские привычки".
"Несмотря на трудный путь, они не жалеют о своем выборе. Их новые рефлексы — это помнить об оружии, каске и бронике, которые отныне всегда с тобой", — описывают серию военные.
Напомним, что ранее ветеран португальской армии "Туга" рассказал о мотивации воевать за Украину в составе полка "Азов". По его словам, главной мотивацией приехать и воевать за Украину была нелюбовь к любителям драк, а Россия как раз и относится к такой категории.
В то же время языковед и экс-нардеп Ирина Фарион в очередной раз отреагировала на высказывания в свой адрес экс-командира полка "Азов" Максима Жорина. В этот раз скандальная женщина обвинила его в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
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