Как Азов проводит курс огневой подготовки — рассказ командира
Командир группы инструкторов в "Азове" с позывным "Остер" рассказал, как проводит курс по огневой подготовке. Он говорит, что передает свой личный опыт и знания побратимов.
Об этом "Остер" сказал в новом видео полка "Азов".
Курс по огневой подготовке
"Так как война достаточно динамична, она не стоит на месте, то враг меняет, скажем так, тактику и подходы, и соответственно мы должны менять, а еще лучше, когда мы меняем свои подходы впереди врага", — подчеркнул "Остер".
По его словам, тогда у Украины есть преимущество на фронте.
Один из военных, который прошел огневую подготовку, рассказал, как она происходила. Он отметил, что его оружие — это спутник на ближайшую жизнь.
"За эти три недели я стал намного выносливее и научился, что надо делать некоторые дела на энтузиазме, молча, как бы это тяжело ни было", — рассказал военный.
Напомним, западные СМИ распространяют информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к переговорам о завершении войны в Украине. Такие новости прокомментировал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.
Также мы писали, что полк спецназначения НГУ "Азов" представил вторую серию из трилогии "Рекрут" под названием "Мощь". Серия будет рассказывать о том, как противостоять давлению обстоятельств, научиться взаимодействовать и выполнять приказы командира.
Добавим, ветеран португальской армии "Туга" воюет в составе полка "Азов". По его словам, главной мотивацией приехать и воевать за Украину была нелюбовь к любителям драк, а Россия как раз и относится к такой категории.
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