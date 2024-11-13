Загибель жінки з дітьми у Кривому Розі — друг родини розповів деталі

Стали відомі щемливі подробиці загибелі родини у Кривому Розі
У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок російського ракетного удару по будинку загинула матір з трьома дітьми. Найменшій доньці було всього два місяці.
Про це розповів друг родини Олександр Дігтяр у коментарі для ТСН.
Загибель родини у Кривому Розі
За його словами, в момент влучання ракети родина перебувала вдома: чоловік, дружина та троє дітей. Дружина годувала двомісячну Ульяну, а двоє інших дітей — 10-річний Кирило та 2,8-річний Демид грались поруч. Батько пішов на кухню за чимось, коли пролунав вибух і він опинився на другому поверсі. Він не міг вибратися звідти через обвалені перекриття будинку.
Коли на місці прибули рятувальники, вони відтягнули чоловіка від багатоповерхівки, бо існувала загроза нового обвалу. Влучання сталося саме в ту кімнату, де перебувала жінка з дітьми.
Олександр розповів, що під час пандемії родина волонтерила та годувала безхатьків обідами.
"В соцмережах я побачив, що ракета влучила в їхній будинок. Брат Максима сказав мені, що новини погані. Я приїхав на місце і побачив все це… Для Максима і дружини діти були сенсом життя, квітами. В планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив все…", — зазначив він.
З чоловіком зараз неможливо зв’язатись, він не розмовляє. Наразі для нього триває збір коштів, аби допомогти фінансово.
Нагадаємо, 13 листопада у Кривому Розі оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки.
А в поліції показали кадри порятунку мешканців багатоповерхівки у Кривому Розі, куди влучила російська ракета.
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