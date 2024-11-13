Загибель жінки з дітьми у Кривому Розі — друг родини розповів деталі

Чоловік, родина якого загинула. Фото: СВОЇ Кривий Ріг

У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок російського ракетного удару по будинку загинула матір з трьома дітьми. Найменшій доньці було всього два місяці.

Про це розповів друг родини Олександр Дігтяр у коментарі для ТСН.

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За його словами, в момент влучання ракети родина перебувала вдома: чоловік, дружина та троє дітей. Дружина годувала двомісячну Ульяну, а двоє інших дітей — 10-річний Кирило та 2,8-річний Демид грались поруч. Батько пішов на кухню за чимось, коли пролунав вибух і він опинився на другому поверсі. Він не міг вибратися звідти через обвалені перекриття будинку.

Родина. Фото: соцмережі

Коли на місці прибули рятувальники, вони відтягнули чоловіка від багатоповерхівки, бо існувала загроза нового обвалу. Влучання сталося саме в ту кімнату, де перебувала жінка з дітьми.

Олександр розповів, що під час пандемії родина волонтерила та годувала безхатьків обідами.

"В соцмережах я побачив, що ракета влучила в їхній будинок. Брат Максима сказав мені, що новини погані. Я приїхав на місце і побачив все це… Для Максима і дружини діти були сенсом життя, квітами. В планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив все…", — зазначив він.

З чоловіком зараз неможливо зв’язатись, він не розмовляє. Наразі для нього триває збір коштів, аби допомогти фінансово.

Нагадаємо, 13 листопада у Кривому Розі оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки.

А в поліції показали кадри порятунку мешканців багатоповерхівки у Кривому Розі, куди влучила російська ракета.