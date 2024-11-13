Гибель женщины с детьми в Кривом Роге - друг семьи рассказал детали

Мужчина, семья которого погибла. Фото: СВОИ

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате российского ракетного удара по дому погибла мать с тремя детьми. Самой маленькой дочери было всего два месяца.

Об этом рассказал друг семьи Александр Дигтяр в комментарии для ТСН.

Читайте также:

Смерть семьи в Кривом Роге

По его словам, в момент попадания ракеты семья находилась дома: муж, жена и трое детей. Жена кормила двухмесячную Ульяну, а двое других детей — 10-летний Кирилл и 2,8-летний Демид играли рядом. Отец пошел на кухню за чем-то, когда раздался взрыв и он очутился на втором этаже. Он не мог выбраться оттуда из-за обрушившихся перекрытий дома.

Семья. Фото: соцсети

Когда на месте прибыли спасатели, они оттащили мужчину от многоэтажки, потому что была угроза нового обвала. Попадание произошло именно в ту комнату, где находилась женщина с детьми.

Александр рассказал, что во время пандемии семья волонтерила и кормила бездомных обедами.

"В соцсетях я увидел, что ракета попала в их дом. Брат Максима сказал мне, что новости плохие. Я приехал на место и увидел все это... Для Максима и жены дети были смыслом жизни, цветами. В планах у них был и четвертый ребенок. Сейчас он потерял все…", — отметил он.

С мужчиной сейчас невозможно связаться, он не разговаривает. Сейчас для него идет сбор средств, чтобы помочь финансово.

Напомним, 13 ноября в Кривом Роге объявили Днем траура по погибшим в результате ракетной атаки.

А в полиции показали кадры спасения жителей многоэтажки в Кривом Роге, куда попала российская ракета.